RTL Passion 23:55 bis 00:40 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Erben der Finsternis USA 2015 2016-11-03 18:00 Merken Die Stunde der Wahrheit naht: Was war einst in Camelot passiert, das Emma zum Wechsel auf die dunkle Seite bewegte? Hook kommt dem Geheimnis näher. Derweil stellt Artus Emma ein Ultimatum: Sie soll den Dolch abgeben und dafür das Leben ihrer Freunde retten. Emma entscheidet sich für eine Schlacht - und Hook wird tödlich verletzt. Seine letzte Rettung: ebenfalls eine Verwandlung zum Dunklen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Morrison (Emma Swan) Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard / Snow White) Lana Parrilla (Regina Mills / Die böse Königin) Jared Gilmore (Henry Mills) Robert Carlyle (Mr. Gold / Rumpelstilzchen) Josh Dallas (David Nolan / Prinz Charming) Emilie de Ravin (Belle French) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: David H. Goodman, Jerome Schwartz Kamera: Stephen Jackson Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12

