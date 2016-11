RTL Passion 20:15 bis 21:00 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Nimues Liebe in den Zeiten der Dunkelheit USA 2015 2016-11-02 23:05 Merken Viele Jahre zuvor: Merlin trinkt aus dem Heiligen Gral und wird unsterblich. Doch seine Unsterblichkeit steht der Sterblichkeit seiner großen Liebe Nimue im Weg - und er schmiedet ein Schwert, das seine Unverwundbarkeit wieder aufheben kann. Doch zu einem "Happily Ever After" kommt es nicht: denn Nimue verwandelt sich in die erste 'Dark One'. Im heutigen Storybrooke ist Emma im Besitz des Schwerts, des Dolches und der Flamme des Prometheus und fügt die Einzelteile zusammen: Excalibur ist wieder vollständig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Romeo Tirone Drehbuch: Jane Espenson Kamera: Stephen Jackson Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12