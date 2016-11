RTL Passion 11:45 bis 12:15 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-11-02 03:00 Merken Während die Ärzte um Isabelles Leben kämpfen, können Ben und Katja nicht aufeinander zugehen. Es ist einfach zu viel passiert. Ben wird von Isabelles Vater damit konfrontiert, Schuld an Isabelles Verletzungen zu sein. Als Katja Ben trösten will, platzt es aus Ben heraus: Das alles wäre nie passiert, wenn sie sich nicht kennengelernt hätten. Simone versucht die Leere, die Jenny hinterlassen hat, mit einem Familienessen zu füllen. Doch als einer nach dem anderen das geplante Familienessen absagt und auch noch die Nachricht kommt, dass Richard Vater geworden ist, fühlt sich Simone einsamer denn je. Es ist Rafael, der sie aus ihrer Einsamkeit holt und das lässt Simone nicht ungerührt. Als Franziska und Florian bei ihrem Kuss gestört werden, stößt Franziska Florian überfordert weg und muss befürchten, ihn damit für immer verschreckt zu haben. Tatsächlich sieht es so aus, als hätte Florian das Weite gesucht. Umso überraschter ist Franziska, als Florian plötzlich bei ihr zu Hause auftaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Matthias Paul Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser