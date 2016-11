RTL Passion 08:00 bis 08:50 Jugendserie Party of Five Abschied für immer USA 1999 2016-11-02 01:30 Merken Ein Schicksalsschlag - und alles ist anders: Die Familie Salinger ist der Inbegriff einer glücklichen Großfamilie - bis zu dem Tag, an dem die Eltern bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kommen. Für die fünf Kinder ist von einem Moment auf den anderen das ganze Leben auf den Kopf gestellt: Der 24-jährige Charlie hat gerade erst das College geschmissen, um sich selbst zu finden, und ist plötzlich der gesetzliche Vormund für seine minderjährigen Geschwister. Da er mit seiner Verträumtheit und den vielen Unsicherheiten, die ihn plagen, nicht in der Lage ist, sich so um die Familie zu kümmern, wie es notwendig wäre, übernimmt der erst 16-jährige Bailey die Verantwortung. Unterstützt wird er dabei von seiner ein Jahr jüngeren Schwester Julia. Gemeinsam organisieren sie die Erziehung des erst einjährigen Babys Owen sowie der elfjährigen Claudia, die als Wunderkind an der Geige gilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lacey Chabert (Claudia Salinger) Neve Campbell (Julia Salinger) Matthew Fox (Charlie Salinger) Jennifer Aspen (Daphne Jablonsky) Jennifer Love Hewitt (Sarah Reeves) Jeremy London (Griffin Holbrook) Scott Wolf (Bailey Salinger) Originaltitel: Party of Five Regie: Steve Robman Drehbuch: Christopher Keyser, Amy Lippman, John Romano Kamera: Joe Pennella Musik: Jon Ehrlich

