RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 2016-11-05 05:30 Merken Nach der Absage von Härtling kommt Björn ziemlich frustriert ins Schiller, wo er auf René trifft, der gerade aus London zurückgekommen ist. Björn und René lenken sich bei der Singleparty im Schiller von ihren Problemen ab. Dabei kommt René eine Idee, von der er glaubt, dass sie Björn aus seinem Dilemma befreien könne... Wegen der Modernisierung ihrer Bäckerei sucht Karin Kemper Wolfgangs Rat. Während ihres Besuchs kommt ein zusätzlicher Großauftrag herein. Kompetent springt Karin ein und macht gemeinsam mit Wolfgang die Bestellung fertig. Beeindruckt von Karins Hilfsbereitschaft legt Irene Wolfgang nahe, Karin bei der Neueröffnung ihrer Bäckerei ebenfalls zu helfen... Till gibt sich große Mühe, die Vorbereitung der Singleparty so zu organisieren, dass er Zeit für Conor hat. Als er dann doch bei der Party gebraucht wird, zögert Till Rolf als Babysitter einzusetzen. Während Ute immer besorgter wird, weil sie Till nicht erreichen kann, besorgt Till einen Babysitter seiner Wahl... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics