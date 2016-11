ProSieben 02:05 bis 02:30 Comedyserie Malcolm mittendrin Gewissensbisse USA 2000 Merken Ein Mitschüler von Malcolm macht ihn so wütend, dass er auf ihn einschlägt. Doch dann bekommt Malcolm Gewissensbisse, weil es sich um einen Siebenjährigen handelte. Um seine Tat wiedergutzumachen, nimmt er an einem Marathon für wohltätige Zwecke teil. Je mehr Kilometer man zurücklegt, desto mehr wird gespendet. Doch Malcolm fällt sogleich hin, nachdem er losgelaufen ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Catherine Lloyd Burns (Caroline Miller) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Nick Marck Drehbuch: David Richardson Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants Altersempfehlung: ab 12