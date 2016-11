ProSieben 23:55 bis 00:20 Comedyserie Two and a Half Men Die Lückenbüßerin USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Walden liebt Zoey, glaubt er zumindest. Zoey hingegen ist der Meinung, dass er noch immer ständig an seine Exfrau Bridget denken muss. Um Zoey vom Gegenteil zu überzeugen, unterschreibt er endlich vor Zoeys Augen die Scheidungspapiere - um mit ihr anschließend ein paar Tage in Mexiko zu verbringen. Doch schon am nächsten Tag steht Bridget vor Waldens Tür - und behauptet, sie würde ihn noch lieben In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Judy Greer (Bridget Schmidt) Melanie Lynskey (Rose) Karen McClain (Chrissy) Sophie Winkleman (Zoey) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

