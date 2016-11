ProSieben 20:15 bis 21:10 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Folge: 262 Schwelbrand USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als April den Husten von Teenager Jenny behandelt, stellt sie fest, dass die 14-Jährige ein Kind erwartet. Jenny besteht darauf, dass ihre Eltern nichts davon wissen dürfen, doch dann gibt es Komplikationen. In der Zwischenzeit lässt ein an Multipler Sklerose erkrankter Musiker keine Gelegenheit für einen heißen Flirt mit Stephanie aus. Doch die kann nur an die Vergabe eines Stipendiums denken In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Martin Henderson (Dr. Nathan Riggs) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Chandra Wilson Drehbuch: Karin Gist Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12