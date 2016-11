ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Plastik-Irrsinn Supermarkt D 2016 16:9 HDTV Merken Seitdem die Plastiktüte in Deutschland Geld kostet, gehen mehr Menschen mit Jutebeutel und Co. in den Supermarkt. Trotzdem verursacht jeder Einwohner rund 36 Kilogramm Kunststoffmüll im Jahr. Warum? Fast alle Produkte sind in Plastik verpackt. Sogar Obst und Gemüse. Gibt es keine Alternativen? "Galileo" nimmt den Plastik-Irrsinn unter die Lupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo