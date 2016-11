ProSieben 13:55 bis 14:20 Comedyserie Two and a Half Men Ein Fischglas voller Glasaugen USA 2011 2016-11-03 07:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nicht zum ersten Mal ist Alan pleite, dabei hat er eine Menge Schulden zu begleichen. Der Pfandleiher, den er deshalb aufsucht, ist an dem wertlosen Plunder, den er anschleppt, nicht interessiert. Neugierig betrachtet er aber den Ring, den ihm Walden geschenkt hat. Es ist sein Ehering, der Walden während der Verabredung mit Zoey nur zu stören scheint In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Sophie Winkleman (Zoey) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Jonathan Banks (Pfandleiher) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12