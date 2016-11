ProSieben 07:40 bis 08:10 Comedyserie Two and a Half Men Das Tagebuch USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Weil Walden das Haus neu einrichten will, sucht er nach einem kompetenten Innenarchitekten. Evelyn kennt sich aus und erhält den Job. Bei der Erledigung ihrer neuen Aufgabe findet sie Charlies Tagebücher. Jake wiederum ist ganz und gar von seiner Schulkameradin Megan hingerissen, die ihm Nachhilfe anbot. Das macht sie aber nur, um an Walden heranzukommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Macey Cruthird (Megan) Holland Taylor (Evelyn Harper) Marin Hinkle (Judith) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

