ProSieben 06:00 bis 06:20 Comedyserie How I Met Your Mother Langzeitwetten USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Robin hat sich mittlerweile von Kevin getrennt. Kurz bevor sie für eine Woche nach Moskau reist, gesteht ihr Ted, dass er sie liebt - Robin fällt aus allen Wolken und weiß nicht damit umzugehen. Sie beschließt, Ted erst eine Antwort zu geben, wenn sie aus Russland zurückkehrt. Währenddessen ist Barney heimlich in Lilys und Marshalls Haus auf der Suche nach einem Sexvideo von den beiden. Dabei findet er eine Metallkassette mit ominösem Inhalt ... Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Lyndsy Fonseca (Daughter) David Henrie (Son) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas, George Sloan Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6