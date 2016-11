kabel eins 04:00 bis 04:50 Krimiserie The Shield - Gesetz der Gewalt Olivias Geständnis USA 2008 16:9 Merken Die Tochter eines kubanischen Drogenzars wurde entführt. Mackey versucht, eine Lösung zu finden, damit die Observierungen der Polizei nicht gestört werden. Währenddessen gerät Wyms in eine unangenehme Situation. Der Serienkiller Kleavon Gardner, den Wyms einst verhaftet hat, will sich vor Gericht selbst verteidigen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Paula Garcés (Officer Tina Hanlon) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Originaltitel: The Shield Regie: Michael Chiklis Drehbuch: Charles H. Eglee, Shawn Ryan Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16

