kabel eins 02:35 bis 04:00 Actionfilm Universal Soldier USA 1992 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die beiden G.I.s Luc Deveraux und Andrew Scott erschießen sich im Vietnamkrieg gegenseitig. 23 Jahre später werden beide im Rahmen des streng geheimen Universal-Soldier-Programms wieder zum Leben erweckt - ihre Körper wurden nach ihrem Tod auf Eis gelegt und nun gentechnisch regeneriert. Ohne eigenen Willen, beginnt Deveraux, sich an seine Vergangenheit zu erinnern und versucht nun, seinem Dasein als Killermaschine innerhalb des Universal-Soldier-Programms zu entfliehen. Mithilfe der Reporterin Veronica Roberts kann er entkommen, wird jedoch von den anderen Soldaten seiner Einheit verfolgt. Schließlich kommt es zum Showdown zwischen Deveraux und Scott, da Letzterer sich schließlich auch an die Vergangenheit erinnern kann und eine Rechnung zu begleichen hat In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Luc Deveraux) Dolph Lundgren (Andrew Scott) Ally Walker (Veronica Roberts) Ed O'Ross (Colonel Perry) Jerry Orbach (Dr. Christopher Gregor) Leon Rippy (Woodward) Tico Wells (Garth) Originaltitel: Universal Soldier Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Richard Rothstein, Christopher Leitch, Dean Devlin Kamera: Karl-Walter Lindenlaub Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 18