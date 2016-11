In den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts spaltet der Vietnamkrieg die amerikanische Nation. Die letzte Station vor dem Einsatz heißt "Tigerland", eine undurchdringliche Wildnis, in der der Dschungelkrieg simuliert wird. Unter härtesten Bedingungen werden hier junge Soldaten für die Front gedrillt. Einer von ihnen ist Rekrut Roland Bozz, der sich dem gnadenlosen System nicht unterordnen will In Google-Kalender eintragen