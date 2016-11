kabel eins 17:55 bis 18:55 Reportage Mein Lokal, Dein Lokal - SPEZIAL Pilzgericht D 2016 2016-11-13 11:00 16:9 HDTV Merken Kaum eine Zutat bietet ähnlich viele kulinarische Varianten, wie die zahlreichen Pilzvariationen Mitteleuropas. In Düsseldorf machen sich Mike Süsser und sein Jury-Team nun auf den Weg, das beste Pilzgericht der Stadt zu finden. Im "Le Bouchon" werden ihnen französische Köstlichkeiten präsentiert. Das "Hotel & Restaurant Decker" bietet klassische deutsche Küche, während im "Amano Verde" kreative, vegetarische Gerichte auf den Teller kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Baudrexel, Andreas C. Studer, Martin Baudrexel, Andreas C. Studer, Mike Süsser Originaltitel: Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial