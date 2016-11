kabel eins 16:00 bis 16:50 Krimiserie Castle Heartbreak Hotel USA 2011 2016-11-03 10:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein bekannter Kasinobesitzer wird tot in einem verlassenen Lagerhaus in New York gefunden. Für die Ermittlungen werden Castle, Ryan und Esposito nach Atlantic City geschickt, wo sie aber nicht nur den Fall lösen wollen, sondern auch eine Junggesellenabschiedsparty für Ryan organisieren. Beckett sucht gemeinsam mit Capt. Gates in New York nach Beweisen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Elizabeth Davis Kamera: Daryn Okada Musik: Mark Kilian Altersempfehlung: ab 12