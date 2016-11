Hessen 01:55 bis 02:55 Krimiserie Eyewitness - Die Augenzeugen N 2014 HDTV Live TV Merken Zana sucht ihren Vater auf, den Z-Gang-Boss Hamit Milonkovic, der sie in einer Wohnung über seinem Club-Restaurant einsperrt. Als Helen und Lars von der Osloer Sondereinheit die Nachricht erhalten, dass es eine Bombenexplosion in Hamits Club gab, fahren sie sofort an den Tatort mit der Befürchtung, dass sich ein Bandenkrieg in Oslo abzeichnet. Zana wurde durch die Explosion nur leicht verletzt und kann in einem unbemerkten Moment weglaufen. Auch Hamit eilt zur Explosionsstelle. Als durch Blutspuren nachgewiesen wird, dass Zana dort war, gibt er vor Helen und Lars schließlich zu, dass seine Tochter ihn aufgesucht hat. Währenddessen schmuggelt sich Zana auf eine Fähre nach Kopenhagen. Sie nimmt in einem Chatroom Kontakt zu "Nixon" auf, mit dem sie in der Mordnacht zusammen war. Sie weiß nicht, dass der Mann die vier Männer aus der Kiesgrube auf dem Gewissen hat. Zana trifft Nixon in Kopenhagen, da sie seine Hilfe braucht, doch sie überlebt die Nacht nicht. Philip hält den Kontakt zu seiner leiblichen Mutter Anne Britt und besucht sie in dem Therapie-Zentrum in Oslo, wo sie einen Entzug macht. Sixters-Mitglied Olle will von Siri, Camillas Schwester und Christers Freundin, wissen, wo Christer vor seinem Tod ein bestimmtes Päckchen versteckt hat. Doch Siri weiß weder von dem Päckchen, das Kokain enthält, noch von Christers wahrer Identität. Als in der Zeitung veröffentlicht wird, dass Christer als Spitzel für die Polizei gearbeitet hat, gerät Siri in große Schwierigkeiten. Durch einen Tipp findet die Polizei das Päckchen Kokain in Camillas Wohnung, sie wird sofort verhaftet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anneke von der Lippe (Helen Sikkeland) Axel Gehrken Bøyum (Philip Karlsen) Yngvild Støen Grotmol (Camilla Bjerke) Tobias Santelmann (Lars) Åsmund Brede-Eike (Christer) Tehilla Blad (Zana Korda) Mahmut Suvakci (Hamit Milonkovic) Originaltitel: Øyevitne Regie: Jarl Emsell Larsen Drehbuch: Jarl Emsell Larsen, Kathrine Valen Zeiner Kamera: Lars Vestergaard Musik: Geir Bøhren, Bent Åserud