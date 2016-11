Hessen 10:00 bis 10:50 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Geduld und Präzision Geduld und Präzision D 2010 Untertitel Live TV Merken Großeinsatz bei den Skuddenschafen: Heute setzten Ramona Schiele und ihre Helferschar aus dem ersten und zweiten Lehrjahr die Schere an. Weil es langsam Frühjahr wird, dürfte den Schafen ihre Wolle in den nächsten Tagen viel zu warm sein. Trotzdem ist es gar nicht so leicht, sie einzufangen und dann festzuhalten. Denn geschoren wird von Hand, und das sieht viel leichter aus, als es ist. Hohe Ansprüche werden auch an die Kunst von Roland Lutz gestellt. Der Spinnenflüsterer füttert heute seine Nephilas - obwohl sie meterhoch über ihm in ihren Netzen im Krokodilhaus hängen. Roland Lutz hat einen einzigartigen Weg, das Spinnenfutter nach oben zu befördern - mit einem Blasrohr. Er trifft dreimal voll ins Fadenkreuz. Nicht so erfolgreich sind die Pfleger bei den Kleinsäugern: Obwohl sie zum Saisonstart frisches Laub anbieten, wird das nur mit gehobenen (Nage-)Zähnen angenommen. (Der nächste Teil folgt am 3. November.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.