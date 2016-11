Kabel1 Doku 03:40 bis 04:25 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Der alte Flughafen-Kontrollturm GB 2012 2016-11-03 05:25 16:9 HDTV Merken Justin und Charlotte aus London haben sich in einen alten Flughafen-Kontrollturm im schottischen Hochland verliebt. Ihr romantischer Traum von einem Leben zu zweit im Turm platzt wie eine Seifenblase, als sie feststellen, dass allein die Restauration der 700 Fenster fast die Hälfte ihres Budgets verschlingt. Werden die beiden dennoch an ihrem Plan festhalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man

