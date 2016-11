Kabel1 Doku 02:10 bis 03:00 Dokumentation Ungeklärt - Mord verjährt nicht Vampirmörder CDN 2008 2016-11-07 02:15 16:9 HDTV Merken Ein ganzes Dorf ist in Schockstarre, als die 90-jährige Mabel Leyshon in ihrem eigenen Haus brutal ermordet wird. Die Ermittler sind von der Grausamkeit der Tat verblüfft: Auf einer silbernen Platte liegt das Herz des Opfers. Zudem deutet einiges darauf hin, dass der Mörder ihr Blut trank. Schließlich führt eine Spur die Ermittler zum 17-jährigen Nachbarn des Opfers ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Berns (Don Berns (Stimme)) Jeff Moulton (Matthew Hardman) David Ludwig (Detective Jones) Kevin Busch (Inspector Davies) Anne Harper (Mabel Leyshon) Jennifer Batt (Meals on Wheels Volunteer) Jennifer Daniels (Officer Hughes) Originaltitel: Cold Blood Regie: Karl Jason Drehbuch: Sean K. Robb Musik: Walter Rathie