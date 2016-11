Kabel1 Doku 22:00 bis 22:25 Dokumentation Die schrecklichsten Verbrechen der Welt Christopher McCowen: Mord an einer Journalistin USA 2011-2012 2016-11-02 01:15 16:9 HDTV Merken Im Januar 2002 finden Bekannte die Journalistin Christa Worthington grausam zugerichtet in ihrem Haus in Cape Cod. In einer Blutlache liegt sie auf dem Küchenboden, ihre zweijährige Tochter Ava umklammert weinend den toten Körper. Die Behörden ermitteln fieberhaft, doch drei Jahre lang bleibt der Fall ungeklärt. 2005 wird der Müllsammler Christopher McCowen als Verdächtiger festgenommen. Doch an der Leiche fanden sich DNA-Spuren von drei weiteren Männern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great Crimes and Trials