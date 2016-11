Kabel1 Doku 11:50 bis 12:35 Dokumentation Mysterien im Museum Duell der Superhirne USA 2010 2016-11-06 07:45 16:9 HDTV Merken Eine Haarlocke von dem großen Autor Edgar Allan Poe soll Hinweise auf seinen mysteriösen Tod geben. Don Wildman geht der Geschichte im Museum auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum