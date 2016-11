RTS Deux 23:30 bis 01:50 Kriegsfilm Tora! Tora! Tora! USA, J 1970 Nach dem Buch von Gordon W. Prange und Ladislas Farago Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Le dimanche matin 7 décembre 1941, la flotte américaine fut attaquée et partiellement détruite par les Japonais qui considéraient cette présence dans le Pacifique comme une menace permanente pour l'économie et la sécurité japonaises. Peu avant l'attaque, les uns et les autres parlementent. A Washington, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Guerre reçoivent la visite de l'ambassadeur japonais Namura, venu les assurer des intentions pacifiques de son gouvernement. En fait, l'empereur Hirohito, pressé par son ministre de la Guerre, vient de se décider à déclencher les hostilités contre les Etats-Unis. Namura l'ignore. Yamamoto, le commandant en chef de la flotte japonaise, s'est entretenu avec deux spécialistes. Il en est arrivé à la conclusion qu'en cas de conflit avec les Américains, il convient d'anéantir au plus vite la flotte US du Pacifique, à Pearl Harbour même. A Washington, au Q.G. de la marine américaine, une machine de décodage ultra-perfectionnée permet de déchiffrer les messages japonais les plus secrets. D'autres péripéties, heureuses et malheureuses, révèlent les contradictions qui règnent dans l'armée américaine et le contraste entre la qualité du matériel et l'impréparation des hommes. Car, malgré le fait d'avoir accès aux messages japonais, aucun des chefs américains ne croit vraiment à la possibilité d'une attaque. C'est pourquoi les avions japonais purent si vite et si facilement détruire la plus grande partie de la flotte américaine en ce jour historique du 7 décembre 1941? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Balsam (Admiral Kimmel) Soh Yamamura (Admiral Isoroku Yamamoto) Joseph Cotten (Henry L. Stimson) E.G. Marshall (Oberstleutnant Bratton) Jason Robards (Lt. Gen. Walter C. Short) Tatsuya Mihashi (Commander Genda) Takahiro Tamura (Lt. Commander Mitsuo Fuchida) Originaltitel: Tora! Tora! Tora! Regie: Richard Fleischer, Toshio Masuda, Kinji Fukasaku Drehbuch: Larry Forrester, Hideo Oguni, Ryûzô Kikushima Kamera: Osami Furuya, Shinsaku Himeda Musik: Jerry Goldsmith