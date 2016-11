Beverly Hills, 1968: Starfriseur George verwöhnt seine Kundinnen nicht nur mit Fön und Shampoo, sondern auch mit seinen Fähigkeiten als Gigolo. Die junge Schauspielerin Jill, die etwas ältere Jackie, Geliebte des millionenschweren Finanzmaklers Lester, sowie dessen Gattin Felicia kommen in diesen Zusatzgenuss. Als dann alle - einschließlich Lester - in der Nacht vor der US-Präsidentenwahl auf einer Wahlparty zusammentreffen, ist ein großer Eklat unausweichlich ... In Google-Kalender eintragen