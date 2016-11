Russell Crowe und Selma Hayek im Dauerclinch: Seit über zwei Jahren treffen sich die Lehrerin Monica und der Fotograf Steve regelmäßig. Nach einem heftigen Streit will sie nun die Beziehung beenden, doch die beiden können nicht voneinander lassen. Auf Trennung folgt Versöhnung und wieder Trennung, bis Steve Monica einen Heiratsantrag macht. Sie ist überglücklich, doch kurz nach der Hochzeit geht der Streit in die nächste Runde. In Google-Kalender eintragen