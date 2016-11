Am Thanksgiving Day treffen sich in New York die Mitglieder einer Künstlerfamilie: die drei Schwestern Hannah, Lee und Holly sowie deren Ehepartner. Schon bald kommt es zu ersten Verwicklungen: Hannahs Mann Elliot und dessen Schwägerin Lee beginnen eine kurze, aber heftige Liebesaffäre. Auch Hannahs erster Ehemann, der TV-Produzent und Hypochonder Mickey, und die erfolglose Schauspielerin Holly, die ein Drehbuch über ihr verkorkstes Leben geschrieben hat, finden zusammen. In Google-Kalender eintragen