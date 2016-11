MDR 23:35 bis 00:20 Kabarett Kanzleramt Pforte D Die MDR-Polit-Satire mit Lothar Bölck und Michael Frowin Der Drogentest D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Drogentest An der Kanzleramtspforte herrscht helle Aufregung. Merkels Fahrer Frowin hat merkwürdige Substanzen gefunden und versucht Pförtner Bölck davon zu überzeugen, Merkels Privatgemächer zu durchsuchen. Er ist sich sicher: Diese Regierung muss gedopt sein. Akribisch untersuchen die Beiden jede zweifelhafte Aussage unserer Spitzenpolitiker, gehen wie Spürhunde jedem möglichen Beweis von Anabolika auf die Spur - und befinden sich ganz schnell auf einem ganz eigenen, sehr unterhaltsamen Drogentrip mit seltenen Einblicken in die ganz private Welt der Kanzlerin. Sie werden dabei unterstützt von den Kabarett-Größen und Drogenspezialisten Frank Lüdecke und Helmut Schleich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Lothar Bölck, Michael Frowin Originaltitel: Kanzleramt Pforte D

