MDR 11:50 bis 12:35 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 706 Auf unbekanntem Terrain D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Dr. Kaminski wird Augenzeuge einer Schlägerei unter Kindern, bei der der zehnjährige Rico verletzt wird. Im Gespräch mit der Mutter wird klar, dass das nicht die erste Schlägerei war und die Eltern der Situation offenbar hilflos gegenüberstehen. Während einer Diskussion mit seinem Vater stürzt Rico unglücklich und verletzt sich mit der bereits gebrochenen Rippe die Lunge. Er muss sofort operiert werden. Bei dem Eingriff entdeckt Kaminski auch die Ursache für Ricos Gemütszustand: Er ist intersexuell. Kaminski stellt die Eltern zur Rede. Dabei wird deutlich, dass diese es auch ihrem Sohn gegenüber verschwiegen haben. Kaminski versucht, den Jungen aufzufangen, doch Ricos Vertrauen in seine Eltern ist erschüttert. Kris Haas ist der Liebling aller älteren Patientinnen. Doch Waltraud Bürger treibt ihn in den Wahnsinn. Egal was er macht, er macht es falsch. Sie schwärzt ihn beim Pflegepersonal an, hält sich nicht an Anweisungen, lügt. Doch so leicht gibt Charmebolzen Kris nicht auf. Schauspieler: Oliver Szerkus (Rico Graf) Nadja Petri (Sabrina Graf) Johann Fohl (Uwe Graf) Jascha Rust (Kris Haas) Friederike Frerichs (Waltraud Bürger) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: David Carreras Drehbuch: Andreas Knaup Kamera: Frank Grunert, Markus Rößler Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia