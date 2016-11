Das Erste 23:00 bis 00:15 Talkshow Maischberger Der Grüne, den die Schwarzen lieben? D 2016 2016-11-03 08:05 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das Thema: "Der Grüne, den die Schwarzen lieben?" Die Gäste: Winfried Kretschmann, B'90/Grüne (Ministerpräsident Baden-Württemberg) Maren Kroymann (Schauspielerin) Jakob Augstein (Publizist) Winfried Kretschmann Er ist einer der beliebtesten Politiker Deutschlands. Sein unorthodoxer Politikstil gilt als unvergleichlich. "Eine einzigartige Mischung aus Intellektualität, Provinzialität und Anstand" bescheinigt die "Welt" dem gebürtigen Schwaben. Der 68-Jährige eckt gerne bei seiner eigenen Partei an und lobt bisweilen den politischen Gegner. Manchem Kritiker gilt der begeisterte Heimwerker und gläubige Katholik gar als Konservativer im grünen Gewand. Maren Kroymann Ob als "Frau Häfele" oder als "Nachtschwester Kroymann" - nicht zuletzt als Vorzeigeschwäbin wurde sie bekannt. Die feministische Kabarettistin und Schauspielerin, die in Tübingen aufwuchs, erklärt das politische Erfolgsrezept des grünen Ministerpräsidenten in einem traditionell konservativen Bundesland wie Baden-Württemberg. Jakob Augstein Der "Freitag"-Verleger und "Spiegel"-Kolumnist kritisiert schwarz-grüne Gedankenspiele für eine Bundesregierung und fordert stattdessen eine rot-rot-grüne Koalition: "Es wäre die Aufgabe der linken Parteien, eine Alternative für Deutschland anzubieten. Sie müssten den Mut zum Unterschied haben und die Kraft zur politischen Gestaltung." Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH. Im Internet unter www.DasErste.de/maischberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandra Maischberger Gäste: Gäste: Winfried Kretschmann (B'90/Grüne, Ministerpräsident Baden-Württemberg), Maren Kroymann (Schauspielerin), Jakob Augstein (Publizist) Originaltitel: Maischberger

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 191 Min. Hannas Reise

Komödie

3sat 22:45 bis 00:15

Seit 86 Min. Maischberger

Talkshow

Das Erste 23:00 bis 00:15

Seit 71 Min. Tigerland

Filme

kabel eins 23:15 bis 01:05

Seit 56 Min.