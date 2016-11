Das Erste 20:15 bis 21:45 Drama Dead Man Working D 2016 2016-11-02 00:20 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der IWF hat die Deutsche Bank kürzlich als "gefährlichstes Kreditinstitut" der Welt eingestuft. In diesem Hochglanzthriller lernen wir zwei Mitarbeiter einer (fiktiven) "Bank der Deutschen" kennen ... Nach einem erfolgreichen Deal stürzt der Investmentbanker Jochen Walther (wunderbar zynisch: Wolfram Koch) vom Dach der Bankzentrale. Selbstmord oder Mord? Die Bank weist jede Schuld von sich. Walthers Witwe und sein Zögling Slezak (Benjamin Lillie) machen sich auf die Suche nach den Hintergründen. Der Fernsehfilm von Marc Bauder, der auch schon die mehrfach ausgezeichnete Doku "Der Banker – Master of the Universe" zum Thema Hochfinanz abgeliefert hat, überzeugt als Thriller und als Gesellschaftskritik gleichermaßen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfram Koch (Jochen Walther) Benjamin Lillie (Tom Slezak) Manfred Zapatka (Wilfried von Bensen) Jördis Triebel (Nora Walther) Jenny Schily (Frau Sonnebach) Bernhard Schütz (Raimund Falthauser) Michael Rotschopf (Gerold Thattinger) Originaltitel: Dead Man Working Regie: Marc Bauder Drehbuch: Dörte Franke, Khyana el Bitar Kamera: Börres Weiffenbach Musik: Thomas Kürstner, Sebastian Vogel Altersempfehlung: ab 6