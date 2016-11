Das Erste 05:30 bis 09:00 Magazin ARD-Morgenmagazin Asylpolitik: CDU und CSU loten Gemeinsamkeiten aus / Gutes Klima am Arbeitsplatz: Feelgood-Manager bei der Arbeit / MoMa-Reporter: Yolandi, Roboter-Frau: Roboter als Leiharbeiter / Service: Freies WLAN: Dennis Horn gibt Tipps D 2016 2016-11-02 05:30 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Geplante Themen: - Asylpolitik CDU und CSU wollen Gemeinsamkeiten bei der Migrationspolitik ausloten. - Gutes Klima am Arbeitsplatz Feelgood-Manager sollen mit Wohlfühlatmosphäre die Mitarbeiter motivieren. - MoMa-Reporter: Yolandi - Eine Roboter-Frau als Leiharbeiterin Kann die Roboter-Frau wirklich Menschen ersetzen? - Service: Freies WLAN Dennis Horn, Multimedia-Experte, gibt Tipps für den Umgang im freien WLAN. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anna Planken, Till Nassif Originaltitel: Morgenmagazin