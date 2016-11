ZDFinfo 04:00 bis 04:40 Reportage Die Abschlepper Guido räumt ab D 2015 2016-11-24 13:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Er ist wieder unterwegs: Der wohl schillerndste Abschlepp-Unternehmer Deutschlands nimmt erneut Falschparker an den Haken. Guido Dentz ist in Frankfurt bekannt wie ein bunter Hund. Gemeinsam mit seiner Frau Angela und seinem langjährigen Mitarbeiter Jürgen führt Guido Dentz das Familienunternehmen. Ein Job, der starke Nerven erfordert. Denn dort, wo seine Abschleppwagen aufkreuzen, ist Ärger häufig programmiert. Eine neue Herausforderung wartet auf das Abschlepp-Team: Rund um den Kirmesplatz stehen jede Menge Autos im Parkverbot. Das Ordnungsamt schreibt Strafzettel im Minutentakt. Guido und Jürgen müssen sich beeilen. Kommt der Falschparker nämlich noch gerade rechtzeitig zu seinem Auto, verlieren die Abschlepper Geld. Nur Wagen, die im sogenannten "Auto-Knast" landen, sind fette Beute. Kosten: 250 Euro und mehr. Klar, dass sich darüber auch an diesem Tag viele Fahrer richtig aufregen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Abschlepper Regie: Bernd Reufels/Klaus Kastenholz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 433 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 218 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 163 Min. Vier im roten Kreis

Krimi

Das Erste 02:10 bis 04:25

Seit 123 Min.