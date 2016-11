ZDFinfo 07:40 bis 08:23 Dokumentation Ursprung der Technik Mechanik des Fernen Ostens GB 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken Zahlreiche Erfindungen, die unsere moderne Welt bestimmen, haben ihren Ursprung in den Kulturen des antiken Orients. "Ursprung der Technik" taucht ein in die Welt frühzeitlicher Mechanik. Zahnradbetriebene Maschinen, die eine Produktion auf industriellem Niveau ermöglichten. Präzise Seismographen, die Erdbeben lokalisierten. Bohrtürme, die Erdgas aus der Tiefe fördern konnten. Wer waren die Pioniere, die so beeindruckende Maschinen entwarfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Discoveries Regie: Lloyd Miller Drehbuch: Tom Dumican, Ben Mole Kamera: Stephen Hart

