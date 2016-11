TNT Film 12:40 bis 14:20 Komödie Allein mit Onkel Buck USA 1989 16:9 20 40 60 80 100 Merken Onkel Buck hat keine Ahnung vom Familienalltag in der Provinz, gewinnt jedoch dank seiner deftigen Küche und seiner innovativen Art, die Wäsche in Angriff zu nehmen, ziemlich schnell die Herzen der jüngeren Kinder Miles und Maizy. Leider beeindruckt sein sorgloser Stil nicht jeden. Seine aufsässige ältere Nichte Tia und Bucks ungeduldige Freundin Chanice sehen die Sache nämlich ganz anders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Candy (Onkel Buck) Macaulay Culkin (Miles Russell) Gaby Hoffmann (Maizy Russell) Amy Madigan (Chanice Kobolowski) Elaine Bromka (Cindy Russell) Jean Louisa Kelly (Tia Russell) Garrett M. Brown (Bob Russell) Originaltitel: Uncle Buck Regie: John Hughes Drehbuch: John Hughes Kamera: Ralf D. Bode Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 6