TNT Film 11:05 bis 12:40 Actionfilm Die Supercops: Zwei irre Hunde USA 1974 Kriminaldrama nach einer wahren Begebenheit: zwei New Yorker Polizisten entwickeln ihre eigene Art erfolgreicher Verbrechensbekämpfung...bis sie Verbrecher in den eigenen Reihen aufdecken. Bildergalerie Schauspieler: Ron Leibman (Dave Greenberg) David Selby (Bob Hantz) Sheila Frazier (Sara) Pat Hingle (Novick) Dan Frazer (Irving Krasna) Joseph Sirola (O'Shaughnessy) Arny Freeman (Barry Kellner) Originaltitel: The Super Cops Regie: Gordon Parks Drehbuch: Lorenzo Semple jr. Kamera: Dick Kratina Musik: Jerry Fielding