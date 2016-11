Silverline 04:00 bis 05:20 Horrorfilm Sweatshop USA 2009 20 40 60 80 100 Merken Charlie findet mit ein paar Freunden ein verlassenes Lager, und weil sie nichts Besseres zu tun haben, beschließen sie, darin eine kleine Party zu veranstalten. Doch sie haben einen ungebetenen Gast, denn das Lager ist längst nicht so verlassen, wie es auf den ersten Blick scheint. Im Dunkeln lauert der blanke Horror in Gestalt eines namenlosen Monsters. Und das hat nur ein Ziel: Es will den jungen Leuten zeigen, dass sie einen großen Fehler gemacht haben, als sie die Halle betreten haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Kay (Charlie / Ghoul Girl) Melanie Donihoo (Jade) Peyton Wetzel (Scottyboy) Danielle Jones (Kim) Julin Julin (Miko) Brent Himes (Wade) Krystal Freeman (Lolli / Ghoul Girl) Originaltitel: Sweatshop Regie: Stacy Davidson Drehbuch: Stacy Davidson, Ted Geoghegan Kamera: Stacy Davidson Musik: Dwayne Cathey Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 435 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 220 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 165 Min. Vier im roten Kreis

Krimi

Das Erste 02:10 bis 04:25

Seit 125 Min.