Silverline 01:25 bis 02:40 Horrorfilm Someone's Knocking at the Door USA 2009 I wanna fuck you till you die!"""" - Könnte man sich einen Satz aussuchen, den man als letzten vor seinem Ableben hören will, dieser käme definitiv in die engere Auswahl. Und so darf bald eine Clique Medizinstudenten um ihren Kommilitonen trauern. Gestern haben sie noch gemeinsam Pillen geschmissen, heute sind die unangenehmen Fragen zweier Cops zu beantworten. Wie lässt sich bloß erklären, dass ein vor Jahrzehnten umtriebiges Vergewaltiger-Killer-Pärchen seine Genitalien im Spiel haben muss!? Junge, Junge, was geht nur in den Köpfen dieser Jugend vor! Schauspieler: Noah Segan (Justin) Andrea Rueda (Meg) Ezra Buzzington (John Hopper) Elina Madison (Wilma Hopper) Silvia Spross (Annie) Jon Budinoff (Sebastian) Ricardo Gray (Joe) Originaltitel: Someone's Knocking at the Door Regie: Chad Ferrin Drehbuch: Chad Ferrin, Roham Ghodsi, Rosie Roberts Kamera: Niklas Larsson Musik: Brad Joseph Breeck Altersempfehlung: ab 18