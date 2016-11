Silverline 20:15 bis 22:00 Actionfilm Blood Money AUS 2012 20 40 60 80 100 Merken Zhou ist der gefürchtetste Krieger der Shaolin-Dynastie in China. Als seine Eltern ermordet und seine Schwester entführt werden, wendet er sich einem Leben des Verbrechens zu, das ihn beinahe umbringt. Er wird schließlich von der Dragon-Triade angeheuert, um ein Mädchen zu retten, das von Handlangern des kolumbianischen Drogenkartells entführt worden ist, nachdem ein Deal zwischen Kartell und Triade nicht zustande kam. Als Attentäter macht er mit einem Arsenal von High-Tech-Waffen Jagd auf die Führungsriege des Kartells. Doch dann einigen sich Triade und Kartell und aus dem Jäger wird ein Gejagter. Während Zhou noch ums Überleben kämpft, tritt ein Shaolin-Mönch aus seiner Vergangenheit in sein Leben, der es für alle Zeiten verändern wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Byron J. Brochmann (Toscani Mafia #1) Alex Castro (Esteban Cabrera) Pauline Egan (Kylie Mitchell) Jeronimo Garcia (Raul) Masson Ge (Angie Ho) Nancy Ibarra Grande (Podium Dancer) Nelson Grande (Kako) Originaltitel: Blood Money Regie: Gregory McQualter Drehbuch: Gregory McQualter Altersempfehlung: ab 18