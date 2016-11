Silverline 17:45 bis 19:00 Horrorfilm Family of Cannibals USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Eine kleine Gruppe junger Leute reist durchs amerikanische Hinterland und sucht nach einer Panne Unterschlupf beim harmlos wirkenden Farmgebäude. Dort gerät man vom Regen in die Traufe, handelt es sich doch bei den Bewohnern offenbar um einen weit verzweigten Clan von geisteskranken Serienmördern. Diese geben sich nicht damit zufrieden, Gäste abzuschlachten, sondern arbeiten zugleich an dem perfekten Snuff-Film. Den entgeisterten Opfern bleibt nur die Hoffnung, dass sich ihre streitlustigen Gastgeber gegenseitig dezimieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Hanson (Jacob) Joe Hollow (Jonathon) Angie Savage (Carmen) Michael Berryman (William) Chris Losicco (Clay) Larry Laverty (Deputy Bobby Peterson) Tony Todd (Mason) Originaltitel: Cut Regie: Joe Hollow, Wolfgang Meyer Drehbuch: Joe Hollow Musik: Harry Manfredini Altersempfehlung: ab 16