SAT.1 Gold 22:05 bis 22:25 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Keiner glaubt mir Keiner glaubt mir D 2013 16:9 Merken Willi B. ist der Hilfssheriff vom Dienst! Ob es um die "Drogenhölle" in der Nachbarswohnung, die Pitbull -Bestie auf dem Spielplatz oder um das zügellose Liebesleben seines Nachbarn geht - Willi weiß über alle bestens Bescheid! Wer hätte gedacht, dass der nervige Rentner eines Tages Kronzeuge in einem Mordfall wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz