SAT.1 Gold 19:45 bis 20:15 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Im falschen Film Im falschen Film D 2007 2016-11-03 06:30 16:9 Zwei Einbrecher haben in einer Villa einen Polizisten angeschossen. Die Täter können fliehen und entführen die Tochter des Hauses. Nach einer rasanten Verfolgungsfahrt verschanzen sich die Flüchtigen in einem Kino und nehmen sechs weitere Geiseln. Als die Situation im Kino zu eskalieren droht, lässt sich Kommissarin Rietz gegen eine todkranke Geisel austauschen. Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grassl, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz