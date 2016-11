SAT.1 Gold 17:45 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Eine Million Dollar USA 1989 2016-11-03 13:25 Merken Jessica wird von ihrem alten Bekannten Henry Reynard zu einer Party auf seine Privatinsel eingeladen. Bei der Feier übergibt Henry ihr einen Scheck in Höhe von einer Million Dollar als Spende für ein Kinderkrankenhaus. Doch es gibt noch einen weiteren wichtigen Anlass: Er will auf der Party seinen letzten Willen bekannt geben. Als der Notar beginnt, das Testament zu verlesen, geht plötzlich das Licht aus und es fällt ein Schuss. Henry liegt tot am Boden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Gene Barry (Henry Reynard) Philip Abbott (Dr. Hubbard Dabney) Keir Dullea (Jason Reynard) John Callahan (Preston Howard) Jill Carroll (Kimberly Carson) Marj Dusay (Alice Reynard Carson) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12