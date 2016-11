SAT.1 Gold 13:25 bis 14:20 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Schwarze Magie USA 1989 Merken Jessica besucht ihre Jugendfreundin Olivia auf Jamaika. Harry, ihr Schwager, plant eine Hochzeit zwischen Olivias Sohn Adam und der Nachbarstochter Michelle, um Ländereien wiederzuvereinigen, die er vor Jahren beim Poker verloren hat. Doch Adam hat andere Pläne - er stellt nach einer Reise allen Anwesenden seine Ehefrau Selina vor. Als Harry nachts erwürgt in seinem Schlafzimmer vorgefunden wird, erinnern sich alle an den Fluch, den Selinas Vater ausstieß ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Nancy Valen (Selina Waverly) Cheryl Arutt (Michelle Dusant) Shani Wallis (Olivia Waverly) John Rhys-Davies (Harry Waverly) Hurd Hatfield (Jean-Pierre Dusant) Grand L. Bush (George Gordon) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Chris Manheim Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12