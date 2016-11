ZDF 20:25 bis 23:15 Fußball Champions League: Dortmund - Lissabon 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vierter Spieltag der aktuellen Champions-League-Saison Borussia Dortmund empfängt Sporting Lissabon. Das Hinspiel konnte Dortmund mit 2:1 für sich entscheiden. Für die Tore sorgten Pierre-Emerick Aubameyang (9.) und Julian Weigl (43.). Borussia Dortmund kickte zum Auftakt der diesjährigen Königsklasse Legia Warschau in Grund und Boden (6:0). Gegen die Königlichen aus Madrid reichte es zu einem 2:2. Die Aussichten also bestens. Vor dem Spieltag steht man punktgleich vor Real. Ein Sieg heute wäre gleichbedeutend mit dem Einzug ins Achtelfinale! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Breyer Gäste: Gäste: Oliver Kahn