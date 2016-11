ZDF 18:00 bis 18:54 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 265 Tödliches Alibi D 2016 2016-11-02 03:35 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken In einer Schrebergartenkolonie wird David Schumacher ermordet aufgefunden. Die Laube wurde durchwühlt scheinbar hat der Täter etwas gesucht. Nur was? Angeblich war der Tote mittellos. Marcel Werner hat seinen Schulfreund David illegal in seiner Laube wohnen lassen. Er berichtet, dass David nach dem Scheitern seiner Schauspielträume pleite nach Wismar zurückgekommen war. Ist er nur zufällig Opfer eines missglückten Laubeneinbruchs geworden? Nachforschungen ergeben allerdings, dass David Schumacher keineswegs mittellos war. Er besaß mehrere teure Anzüge und hat regelmäßig Geld von Nina und Leon Braun bezogen. Das Ehepaar führt eine Alibiagentur und einen Escort-Service. Nina Braun kann von ihrem Mitarbeiter David nur Gutes berichten. Streit? Nein! Aber sie und ihr Mann verweigern der Polizei Einblicke in die Kundendateien der Firma. Die Kommissare müssen sich nun etwas einfallen lassen, denn David scheint mehr gewusst zu haben, als er sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Dominic Boeer (Lars Pöhlmann) Mathias Junge (Kai Timmermann) Isabel Berghout (Anneke van der Meer) Jenny Elvers (Nina Braun) Frank Köbe (Leon Braun) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Kerstin Ahlrichs Drehbuch: Hannes Treiber Kamera: Georgij Pestov Musik: Udo Lindenberg , Nathalie Dorra, Steffi Stephan