NDR 23:50 bis 00:15 Serien Kümo Henriette Navigationsfehler D 1979 Stereo Live TV Merken Der Termin für den Prozess Petermann gegen die Werft steht bevor. Uwe soll gegen seinen Schwiegervater als Zeuge aussagen. Margot meint, das sei das Ende der Petermanns und ergreift die Initiative. Sie gibt Hinrich, der in Schweden unterwegs ist, einen falschen Termin durch, lässt sich eine Prozessvollmacht geben und schlägt den "Leib und Magen"-Prozess ihres Mannes nieder. Unterdessen stürzt sich Gerda, deren Mann in Dänemark "schwimmt", in eine Affäre mit dem Taxifahrer Peter Kuhn, mit dem sie vor der Schule in Stade in eine Karambolage verwickelt war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Dallmeier (Hinrich Petermann) Elke Twiesselmann (Margot) Uta Stammer (Gerda) Dieter Ohlendiek (Uwe Schmidt) Bettina Dörner (Karin) Else Quecke (Oma Petermann) Gernot Endemann (Peter Kuhn) Originaltitel: Kümo Henriette Regie: Peter Harlos Drehbuch: Helga Feddersen Musik: Ingfried Hoffmann

