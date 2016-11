NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Alte Liebe D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Merken Schüsse im "Heartbreaker", einem drittklassigen Amüsierschuppen auf dem Kiez. Als Henning Schulz und Harry Möller, Svenja Menzel und Dirk Matthies am Tatort eintreffen, hat niemand etwas gesehen, niemand etwas gehört. Aber die Spuren sprechen eine deutliche Sprache: Eine Tür zeigt deutliche Spuren eines Ausbruchversuches. In der Wand finden sich Einschusslöcher, hinter der Theke liegt ein Revolver. Schnell findet die Crew vom 14. Revier heraus, dass einer der Gäste, Rossmann, als Waffenhehler verurteilt und auf Bewährung entlassen worden ist. Aber was hat Konrad Münch im "Heartbreaker" zu suchen? Vor zwei Jahren wurde seine Frau bei einem Überfall auf ihr Blumengeschäft getötet. Der Täter wurde nie gefasst. Ganz andere Probleme hat Philipp Caspersen: Er möchte sein Einjähriges mit Freundin Hanna feiern. Doch nichts will gelingen. Gott sei Dank kommt Hilfe von den Kollegen. Lothar Krüger ist ebenfalls im Stress: Seine Exfrau hat sich nach fünf Jahren mal wieder bei ihm gemeldet. Der Grund: Sie will für diese ganze Zeit den Unterhalt nachgezahlt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Ann Cathrin Sudhoff (Svenja Menzel) Wilfried Dziallas (Bernd Voss) Peter-Heinrich Brix (Lothar Krüger) Maria Ketikidou (Hariklia "Harry" Möller) Matthias Walter (Philip Caspersen) Till Demtrøder (Henning Schulz) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Lars Jessen Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Marcus Kanter