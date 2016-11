NDR 06:00 bis 06:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA Stereo HDTV Live TV Merken Elmo hält seine Freundin Julia von Einschlafen ab und spielt mit Samson Verstecken. Ernie und Bert spielen ein Ratespiel. Grobi treibt als Kellner mal wieder den Blauen zur Verzweiflung. Der achtjährige Lukas erlebt seinen Traumberuf: Baggerfahrer. Er hantiert mit Knöpfen und Schaufeln und am Ende darf er bei seinem Lehrer Nicki im großen Bagger mitfahren und Bagger-Akrobatik machen. Socke Nico erlebt neue lustige Abenteuer in der Animationsserie "Socks". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße