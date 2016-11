ARTE 21:50 bis 23:20 Dokumentation Sex, Lügen und Social Media Der Fall Anthony Weiner USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein falscher Klick im Netz und ehe man sich versieht, ist eine Karriere zu Ende, an der lange gearbeitet wurde. Anthony Weiner ist ein Kongressabgeordneter der Demokraten, der sich durch sein Engagement für höhere Posten empfiehlt, als 2011 ein Sexskandal seine politischen Ambitionen zunichte macht. Versehentlich versendet er ein kompromittierendes Foto an alle seine Follower bei Twitter. Anfängliches Leugnen verschlimmert alles. Am Ende muss er von allen Ämtern zurücktreten. 2013 soll ein Neustart werden. Die Chancen des charismatischen Politikers sind gut, der nächste Bürgermeister von New York zu werden. Mit seinen liberalen Ideen, seinem politischen Talent und seiner großen Energie begeistert er viele Wähler. Seine Frau Huma Abedin, eine enge Vertraute von Hillary Clinton, begleitet ihn auf seinen Wahlveranstaltungen. New York scheint vergessen zu haben. Doch dann tauchen neue Fotos auf pikanter diesmal und aus jüngster Zeit. Eine Zeugin tritt vor die Kameras. Die Jagd der Medien auf Weiner und Abedin beginnt. Josh Kriegman und Elyse Steinberg gelingt ein intensiver Blick auf einen sympathischen Politiker, der über zwei Sexskandale stolpert. Selbst im Privatleben ist die Kamera dabei. Der Film analysiert aber auch das Wechselspiel zwischen dem Kandidaten und den Medien, die beide einander brauchen. Jeder hat seine Agenda, das macht ihr Spiel so komplex. Im August 2016 wurde bekannt, dass Anthony Weiner auch weiterhin Cybersex mit verschiedenen Frauen hatte und weiterhin kompromittierende Fotos verschickte, auf denen unter anderem auch sein Sohn Jordan zu sehen ist. Huma Abedin trennte sich daraufhin von ihrem Mann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weiner Regie: Josh Kriegman, Elyse Steinberg Drehbuch: Josh Kriegman, Elyse Steinberg, Eli B. Despres Kamera: Josh Kriegman Musik: Jeff Beal